 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 Января

15 Января

Популярное

Иркутянка прошла курсы у афериста и отдала ему 30 тысяч

Иркутянка прошла курсы у афериста и отдала ему 30 тысяч
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Доверчивая женщина вложилась якобы в его бизнес после прохождения курсов

В Иркутском районе полицейские проводят проверку по факту обращения предпринимательницы, потерявшей 30 тысяч рублей после общения с «СММ-тренером» из Интернета.

15 января в Иркутске в полицию обратилась жительница одного из жилых комплексов в пригороде. Она рассказала, что в соцсети Вконтакте она подписалась на пользователя, называвшего себя тренером по маркетингу.

Женщина воспользовалась его услугами, прошла платное обучение и получила сертификат, а после собеседник предложил ей вложить деньги в его бизнес на выгодных условиях. Однако, когда доверчивая иркутянка перевела требуемую сумму – 30 тысяч рублей - на указанный счёт, «наставник» прекратил общение с ней, а его страница и ссылки на его «курсы» оказались недоступны.

В настоящее время проводится всесторонняя проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



мошенничество
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Иркутянка прошла курсы у афериста и отдала ему 30 тысяч
Иркутянка прошла курсы у афериста и отдала ему 30 тысяч
Происшествия, 16.01.2020
Доверчивая женщина вложилась якобы в его бизнес после прохождения курсов
Житель Бурятии застрелил бешеную лису
Житель Бурятии застрелил бешеную лису
Происшествия, 16.01.2020
Бешеная лиса напала на собак  
Жителя Бурятии наказали за кражу угля на 67 рублей
Жителя Бурятии наказали за кражу угля на 67 рублей
Происшествия, 16.01.2020
Сельчанина арестовали на трое суток
В Бурятии пьяный водитель насмерть сбил женщину и сбежал
В Бурятии пьяный водитель насмерть сбил женщину и сбежал
Происшествия, 16.01.2020
Виновник трагедии после наезда бросил машину и убежал
В Прибайкальском нацпарке поймали охотника
В Прибайкальском нацпарке поймали охотника
Происшествия, 16.01.2020
Мужчине грозит штраф до 4 тысяч рублей
В Улан-Удэ с рельсов сошёл трамвай
В Улан-Удэ с рельсов сошёл трамвай
Происшествия, 16.01.2020
Инцидент случился на «Шишковке»
В Забайкалье мошенники запугивали бизнесменов штрафами
В Забайкалье мошенники запугивали бизнесменов штрафами
Происшествия, 15.01.2020
Они представлялись сотрудниками аппарата бизнес-защитника
В Чите беременная застряла в лифте перинатального центра
В Чите беременная застряла в лифте перинатального центра
Происшествия, 15.01.2020
Их с мужем освободили подоспевшие спасатели и медперсонал
Житель Бурятии убил обидчика своей матери
Житель Бурятии убил обидчика своей матери
Происшествия, 15.01.2020
Мужчина отомстил за то, что его мать попала в больницу с переломом
Забайкалец скормил украденный овёс животным
Забайкалец скормил украденный овёс животным
Происшествия, 15.01.2020
Также он украл телевизор, сотовый телефон и деньги
В Забайкалье парень угнал автомобиль со сломанным колесом
В Забайкалье парень угнал автомобиль со сломанным колесом
Происшествия, 15.01.2020
Машина несколько дней простояла на трассе без присмотра
^