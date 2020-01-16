Доверчивая женщина вложилась якобы в его бизнес после прохождения курсов
В Иркутском районе полицейские проводят проверку по факту обращения предпринимательницы, потерявшей 30 тысяч рублей после общения с «СММ-тренером» из Интернета.
15 января в Иркутске в полицию обратилась жительница одного из жилых комплексов в пригороде. Она рассказала, что в соцсети Вконтакте она подписалась на пользователя, называвшего себя тренером по маркетингу.
Женщина воспользовалась его услугами, прошла платное обучение и получила сертификат, а после собеседник предложил ей вложить деньги в его бизнес на выгодных условиях. Однако, когда доверчивая иркутянка перевела требуемую сумму – 30 тысяч рублей - на указанный счёт, «наставник» прекратил общение с ней, а его страница и ссылки на его «курсы» оказались недоступны.
В настоящее время проводится всесторонняя проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Иркутянка прошла курсы у афериста и отдала ему 30 тысяч
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Доверчивая женщина вложилась якобы в его бизнес после прохождения курсов
Бешеная лиса напала на собак
У пенсионерки отобрали 650 тысяч рублей
Сельчанина арестовали на трое суток
Ещё один ребёнок получил ожоги
Преступление произошло на кухне
Виновник трагедии после наезда бросил машину и убежал
Мужчине грозит штраф до 4 тысяч рублей
Инцидент случился на «Шишковке»
Они представлялись сотрудниками аппарата бизнес-защитника
Их с мужем освободили подоспевшие спасатели и медперсонал
Мужчина отомстил за то, что его мать попала в больницу с переломом
Также он украл телевизор, сотовый телефон и деньги
Он присвоил сотовый телефон
Машина несколько дней простояла на трассе без присмотра