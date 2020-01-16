Иркутянка прошла курсы у афериста и отдала ему 30 тысяч

Доверчивая женщина вложилась якобы в его бизнес после прохождения курсов



В Иркутском районе полицейские проводят проверку по факту обращения предпринимательницы, потерявшей 30 тысяч рублей после общения с «СММ-тренером» из Интернета.



15 января в Иркутске в полицию обратилась жительница одного из жилых комплексов в пригороде. Она рассказала, что в соцсети Вконтакте она подписалась на пользователя, называвшего себя тренером по маркетингу.



Женщина воспользовалась его услугами, прошла платное обучение и получила сертификат, а после собеседник предложил ей вложить деньги в его бизнес на выгодных условиях. Однако, когда доверчивая иркутянка перевела требуемую сумму – 30 тысяч рублей - на указанный счёт, «наставник» прекратил общение с ней, а его страница и ссылки на его «курсы» оказались недоступны.



В настоящее время проводится всесторонняя проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.







