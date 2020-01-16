 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 Января

15 Января

Популярное

В Забайкалье грабители душили бабушку и угрожали кочергой

В Забайкалье грабители душили бабушку и угрожали кочергой
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
У пенсионерки отобрали 650 тысяч рублей

15 января в Борзинском районе Забайкалья в полицию поступило сообщение от 82-летней жительницы села Курунзулай о том, что ночью неизвестный проник к ней в дом и украл деньги через разбитое оконное стекло. Кроме того, мужчина душил её руками, требуя отдать деньги. На следующее утро потерпевшая обратилась в полицию.

Ночью мужчина разбил окно в форточке, попал в дом, и, угрожая физической расправой, требовал деньги, при этом хватая женщину за шею. Испугавшись за свою жизнь и здоровье, пенсионерка достала из комода одну купюру и отдала её нападавшему, после чего он ушёл. Лицо нападавшего женщина не разглядела.

После этого, днём через незапертую дверь в дом к пенсионерке незаконно проникли мужчины в масках с прорезями для глаз и, угрожая кочергой, украли оставшиеся деньги с комода.

- В течение суток полицейские установили, что к совершению преступлений причастны ранее судимые местные жители. Мужчин доставили в отдел полиции, где они дали признательные показания. Сумма украденных денежных средств составила 650 рублей. Во время разбоя мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 162 УК РФ «Разбой». Подозреваемых поместили в изолятор временного содержания. Следователи намерены ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.



разбой
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Иркутянка прошла курсы у афериста и отдала ему 30 тысяч
Иркутянка прошла курсы у афериста и отдала ему 30 тысяч
Происшествия, 16.01.2020
Доверчивая женщина вложилась якобы в его бизнес после прохождения курсов
Житель Бурятии застрелил бешеную лису
Житель Бурятии застрелил бешеную лису
Происшествия, 16.01.2020
Бешеная лиса напала на собак  
Жителя Бурятии наказали за кражу угля на 67 рублей
Жителя Бурятии наказали за кражу угля на 67 рублей
Происшествия, 16.01.2020
Сельчанина арестовали на трое суток
В Бурятии пьяный водитель насмерть сбил женщину и сбежал
В Бурятии пьяный водитель насмерть сбил женщину и сбежал
Происшествия, 16.01.2020
Виновник трагедии после наезда бросил машину и убежал
В Прибайкальском нацпарке поймали охотника
В Прибайкальском нацпарке поймали охотника
Происшествия, 16.01.2020
Мужчине грозит штраф до 4 тысяч рублей
В Улан-Удэ с рельсов сошёл трамвай
В Улан-Удэ с рельсов сошёл трамвай
Происшествия, 16.01.2020
Инцидент случился на «Шишковке»
В Забайкалье мошенники запугивали бизнесменов штрафами
В Забайкалье мошенники запугивали бизнесменов штрафами
Происшествия, 15.01.2020
Они представлялись сотрудниками аппарата бизнес-защитника
В Чите беременная застряла в лифте перинатального центра
В Чите беременная застряла в лифте перинатального центра
Происшествия, 15.01.2020
Их с мужем освободили подоспевшие спасатели и медперсонал
Житель Бурятии убил обидчика своей матери
Житель Бурятии убил обидчика своей матери
Происшествия, 15.01.2020
Мужчина отомстил за то, что его мать попала в больницу с переломом
Забайкалец скормил украденный овёс животным
Забайкалец скормил украденный овёс животным
Происшествия, 15.01.2020
Также он украл телевизор, сотовый телефон и деньги
В Забайкалье парень угнал автомобиль со сломанным колесом
В Забайкалье парень угнал автомобиль со сломанным колесом
Происшествия, 15.01.2020
Машина несколько дней простояла на трассе без присмотра
^