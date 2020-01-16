В Забайкалье грабители душили бабушку и угрожали кочергой

У пенсионерки отобрали 650 тысяч рублей
15 января в Борзинском районе Забайкалья в полицию поступило сообщение от 82-летней жительницы села Курунзулай о том, что ночью неизвестный проник к ней в дом и украл деньги через разбитое оконное стекло. Кроме того, мужчина душил её руками, требуя отдать деньги. На следующее утро потерпевшая обратилась в полицию.
Ночью мужчина разбил окно в форточке, попал в дом, и, угрожая физической расправой, требовал деньги, при этом хватая женщину за шею. Испугавшись за свою жизнь и здоровье, пенсионерка достала из комода одну купюру и отдала её нападавшему, после чего он ушёл. Лицо нападавшего женщина не разглядела.
После этого, днём через незапертую дверь в дом к пенсионерке незаконно проникли мужчины в масках с прорезями для глаз и, угрожая кочергой, украли оставшиеся деньги с комода.
- В течение суток полицейские установили, что к совершению преступлений причастны ранее судимые местные жители. Мужчин доставили в отдел полиции, где они дали признательные показания. Сумма украденных денежных средств составила 650 рублей. Во время разбоя мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 162 УК РФ «Разбой». Подозреваемых поместили в изолятор временного содержания. Следователи намерены ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.
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Происшествия, Фото:
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