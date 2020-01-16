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Уроженец Узбекистана украл у жительницы Бурятии iPhone 6

Уроженец Узбекистана украл у жительницы Бурятии iPhone 6
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Преступление произошло на кухне

22 сентября 2019 года уроженец Узбекистана в Тарбагатайском районе Бурятии украл телефон «iPhone 6» у своей знакомой. Гаджет вор, который был в гостях, стащил с холодильника. Телефон он положил к себе в карман и ушёл. Ущерб был оценён в 13 тысяч рублей.

Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке. Мужчина впервые совершил преступление, на его иждивении двое несовершеннолетних детей, которые проживают с его родителями в Узбекистане.

В судебном заседании потерпевшая обратилась с письменным ходатайством о прекращении уголовного дела в связи с примирением. Мужчина перед ней извинился, украденный телефон вернул. Никаких претензий к подсудимому она не имела.

Уголовное дело, возбужденное по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, было прекращено в связи с примирением сторон, сообщили в Тарбагатайском суде.


кража
 
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