Уроженец Узбекистана украл у жительницы Бурятии iPhone 6

Преступление произошло на кухне



22 сентября 2019 года уроженец Узбекистана в Тарбагатайском районе Бурятии украл телефон «iPhone 6» у своей знакомой. Гаджет вор, который был в гостях, стащил с холодильника. Телефон он положил к себе в карман и ушёл. Ущерб был оценён в 13 тысяч рублей.



Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке. Мужчина впервые совершил преступление, на его иждивении двое несовершеннолетних детей, которые проживают с его родителями в Узбекистане.



В судебном заседании потерпевшая обратилась с письменным ходатайством о прекращении уголовного дела в связи с примирением. Мужчина перед ней извинился, украденный телефон вернул. Никаких претензий к подсудимому она не имела.



Уголовное дело, возбужденное по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, было прекращено в связи с примирением сторон, сообщили в Тарбагатайском суде.





