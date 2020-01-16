Мужчине грозит штраф до 4 тысяч рублей
12 января во время патрулирования Листвянского лесничества Прибайкальского национального парка в Иркутской области государственные инспекторы оперативной группы ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» задержали мужчину. Он занимался незаконной охотой.
У задержанного обнаружили нарезной карабин «Вепрь» и боеприпасы к нему.
- При помощи снегохода госинспекторы смогли оперативно найти охотника, который шёл пешком. Задержанный не успел добыть зверя. На него был оформлен протокол об административном правонарушении за нарушение режима пребывания на особо охраняемой природной территории. За данное правонарушение предусмотрен штраф до четырёх тысяч рублей, — рассказал заместитель директора ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» по оперативной работе Евгений Рыжов.
Также госинспекторы изъяли у охотника карабин и передали его в ближайшее отделение полиции для вынесения соответствующего правового решения.
В Прибайкальском национальном парке и других территориях «Заповедного Прибайкалья» запрещены нахождение с оружием и охота. Посещение территории допускается только при получении специального разрешения, отмечают в пресс-службе учреждения.
Оперативная группа «Заповедного Прибайкалья» постоянно проводит оперативные выезды на все подведомственные территории учреждения. С начала года госинспекторы оформили семь протоколов об административных правонарушениях за нарушение режима пребывания на территории и ведение охоты.
В Прибайкальском нацпарке поймали охотника
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Происшествия, 16.01.2020
Инцидент случился на «Шишковке»
Они представлялись сотрудниками аппарата бизнес-защитника
Их с мужем освободили подоспевшие спасатели и медперсонал
Мужчина отомстил за то, что его мать попала в больницу с переломом
Также он украл телевизор, сотовый телефон и деньги
Он присвоил сотовый телефон
Машина несколько дней простояла на трассе без присмотра
Мошенник оформил на женщину кредит
После мужчина обменял его на другой
Всё произошло на перроне
Двое выживших людей находятся в очень тяжёлом состоянии
Возбуждено уголовное дело
Все пострадавшие жили на одной улице и чувствовали непонятный запах
Воздух в Улан-Удэ стал ещё грязнее
Восстановительные работы проведут ночью