В Прибайкальском нацпарке поймали охотника

Мужчине грозит штраф до 4 тысяч рублей



12 января во время патрулирования Листвянского лесничества Прибайкальского национального парка в Иркутской области государственные инспекторы оперативной группы ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» задержали мужчину. Он занимался незаконной охотой.



У задержанного обнаружили нарезной карабин «Вепрь» и боеприпасы к нему.



- При помощи снегохода госинспекторы смогли оперативно найти охотника, который шёл пешком. Задержанный не успел добыть зверя. На него был оформлен протокол об административном правонарушении за нарушение режима пребывания на особо охраняемой природной территории. За данное правонарушение предусмотрен штраф до четырёх тысяч рублей, — рассказал заместитель директора ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» по оперативной работе Евгений Рыжов.



Также госинспекторы изъяли у охотника карабин и передали его в ближайшее отделение полиции для вынесения соответствующего правового решения.



В Прибайкальском национальном парке и других территориях «Заповедного Прибайкалья» запрещены нахождение с оружием и охота. Посещение территории допускается только при получении специального разрешения, отмечают в пресс-службе учреждения.



Оперативная группа «Заповедного Прибайкалья» постоянно проводит оперативные выезды на все подведомственные территории учреждения. С начала года госинспекторы оформили семь протоколов об административных правонарушениях за нарушение режима пребывания на территории и ведение охоты.

