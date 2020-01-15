Мужчина отомстил за то, что его мать попала в больницу с переломом
34-летний житель села Бичура до смерти избил супруга своей сестры.
В новогодние каникулы, ранним утром 5 января местная жительница нашла своего мужа мёртвым.
- На трупе были признаки насильственной смерти – гематомы в области головы, - сообщила «Байкал-Daily» следователь Кяхтинского МСО СУ СК РФ по Бурятии Дарима Доржиева.
Следователи приступили к поиску убийцы. Результаты расследования привели их к брату жены погибшего. По версии следствия, именно он избил мужчину из-за конфликта.
Как выяснилось, за день до трагических событий, 4 января, потерпевший избил жену и тёщу, сломав последней ногу. Женщина была госпитализирована. Стоит отметить, что все участники конфликта были пьяны.
После этих событий дочь травмированной женщины позвонила своему брату и рассказала о случившемся. Вечером того же дня он пришёл разбираться с обидчиком матери, несколько раз ударив его ногами по голове.
- После этого подозреваемый ушёл, оставив потерпевшего лежать дома. Мужчина на этот момент был ещё жив и хрипел. Подозреваемый рассчитывал, что он отоспится и придёт в себя, - отметила следователь.
Жена также не стала вызывать врачей для супруга и лишь наутро обнаружила его мёртвым.
На мужчину возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». На время следствия суд оставил мужчину под подпиской о невыезде. Суд принял во внимание, что он воспитывает трёх маленьких детей, ранее не был судим и характеризуется положительно.
Житель Бурятии убил обидчика своей матери
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