Житель Бурятии убил обидчика своей матери

Мужчина отомстил за то, что его мать попала в больницу с переломом



34-летний житель села Бичура до смерти избил супруга своей сестры.



В новогодние каникулы, ранним утром 5 января местная жительница нашла своего мужа мёртвым.



- На трупе были признаки насильственной смерти – гематомы в области головы, - сообщила «Байкал-Daily» следователь Кяхтинского МСО СУ СК РФ по Бурятии Дарима Доржиева.



Следователи приступили к поиску убийцы. Результаты расследования привели их к брату жены погибшего. По версии следствия, именно он избил мужчину из-за конфликта.



Как выяснилось, за день до трагических событий, 4 января, потерпевший избил жену и тёщу, сломав последней ногу. Женщина была госпитализирована. Стоит отметить, что все участники конфликта были пьяны.



После этих событий дочь травмированной женщины позвонила своему брату и рассказала о случившемся. Вечером того же дня он пришёл разбираться с обидчиком матери, несколько раз ударив его ногами по голове.



- После этого подозреваемый ушёл, оставив потерпевшего лежать дома. Мужчина на этот момент был ещё жив и хрипел. Подозреваемый рассчитывал, что он отоспится и придёт в себя, - отметила следователь.



Жена также не стала вызывать врачей для супруга и лишь наутро обнаружила его мёртвым.



На мужчину возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». На время следствия суд оставил мужчину под подпиской о невыезде. Суд принял во внимание, что он воспитывает трёх маленьких детей, ранее не был судим и характеризуется положительно.

