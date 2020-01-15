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Забайкалец скормил украденный овёс животным

Забайкалец скормил украденный овёс животным
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Также он украл телевизор, сотовый телефон и деньги

В полицию обратилась жительница села Антия Оловяннинского района Забайкалья и сообщила, что из её из дома украли телевизор, сотовый телефон, пять тысяч рублей и мешок овса. Чтобы проникнуть в дом, вор взломал дверные запоры.

Сотрудники полиции установили подозреваемого. Им оказался 20-летний житель села Антия. В отделении полиции он сознался в преступлении.

Украденный телевизор и сотовый телефон полицейские изъяли по месту жительства подозреваемого. Деньги он потратил, а овёс скормил домашним животным.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.


кража
 
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