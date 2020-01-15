Также он украл телевизор, сотовый телефон и деньги
В полицию обратилась жительница села Антия Оловяннинского района Забайкалья и сообщила, что из её из дома украли телевизор, сотовый телефон, пять тысяч рублей и мешок овса. Чтобы проникнуть в дом, вор взломал дверные запоры.
Сотрудники полиции установили подозреваемого. Им оказался 20-летний житель села Антия. В отделении полиции он сознался в преступлении.
Украденный телевизор и сотовый телефон полицейские изъяли по месту жительства подозреваемого. Деньги он потратил, а овёс скормил домашним животным.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Забайкалец скормил украденный овёс животным
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Также он украл телевизор, сотовый телефон и деньги
Он присвоил сотовый телефон
Машина несколько дней простояла на трассе без присмотра
Мошенник оформил на женщину кредит
После мужчина обменял его на другой
Всё произошло на перроне
Возбуждено уголовное дело
Все пострадавшие жили на одной улице и чувствовали непонятный запах
Воздух в Улан-Удэ стал ещё грязнее
Восстановительные работы проведут ночью
Столкнулись грузовик и минивен
Женщина отмечала Новый год с подозреваемым
Обманутые жители публиковали объявления о купле-продаже на популярных сайтах
По вине пьяных водителей погибли более 50 человек
Режим был введён из-за угрозы подтопления жилых домов и дороги