Забайкалец скормил украденный овёс животным

Также он украл телевизор, сотовый телефон и деньги



В полицию обратилась жительница села Антия Оловяннинского района Забайкалья и сообщила, что из её из дома украли телевизор, сотовый телефон, пять тысяч рублей и мешок овса. Чтобы проникнуть в дом, вор взломал дверные запоры.



Сотрудники полиции установили подозреваемого. Им оказался 20-летний житель села Антия. В отделении полиции он сознался в преступлении.



Украденный телевизор и сотовый телефон полицейские изъяли по месту жительства подозреваемого. Деньги он потратил, а овёс скормил домашним животным.



В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.





