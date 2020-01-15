В Забайкалье парень угнал автомобиль со сломанным колесом

Машина несколько дней простояла на трассе без присмотра



В полицию Карымского района Забайкальского края обратился автовладелец и сообщил, что его автомобиль «ВАЗ-21063» неизвестные угнали с автодороги «Чита-Забайкальск».



По пути следования у автомобиля сломалось колесо, и владелец оставил машину на трассе. Спустя несколько дней мужчина обнаружил, что автомобиля нет и обратился в полицию.



Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в краже. Им оказался 19-летний местный житель. Парень был доставлен в полицию, где дал признательные показания. Похищенный транспорт обнаружен в гараже у задержанного.



Возбуждено уголовное дело по части 2 статье 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.





