Машина несколько дней простояла на трассе без присмотра
В полицию Карымского района Забайкальского края обратился автовладелец и сообщил, что его автомобиль «ВАЗ-21063» неизвестные угнали с автодороги «Чита-Забайкальск».
По пути следования у автомобиля сломалось колесо, и владелец оставил машину на трассе. Спустя несколько дней мужчина обнаружил, что автомобиля нет и обратился в полицию.
Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в краже. Им оказался 19-летний местный житель. Парень был доставлен в полицию, где дал признательные показания. Похищенный транспорт обнаружен в гараже у задержанного.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статье 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
В Забайкалье парень угнал автомобиль со сломанным колесом
Происшествия, Фото:
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