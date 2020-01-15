В Чите таксист присвоил забытый пассажиром телефон

После мужчина обменял его на другой



В отдел полиции Читы обратился местный житель с заявлением о пропаже сотового телефона стоимостью около 40 тысяч рублей. Мужчина обнаружил пропажу смартфона после поездки в городском такси.



Сотрудники уголовного розыска задержали 24-летнего, ранее судимого за кражу водителя такси, который довозил потерпевшего.



На допросе задержанный признался, что увидел оставленный на заднем сидении сотовый телефон и решил оставить его себе. Гаджет он успел обменять по объявлению в интернете на телефон другой фирмы.



В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статье 158 УК РФ «Кража». Принимаются меры к изъятию похищенного, сообщают в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.





