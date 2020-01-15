Всё произошло на перроне
В Кирове на жителя Иркутской области возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.
По версии следствия, вечером 12 января 45-летнему пассажиру из Иркутской области отказали в проезде на поезде в связи с тем, что он был пьян. На перрон был вызван наряд транспортной полиции.
Однако мужчина отказался проследовать в отдел и ударил полицейского кулаком в область головы.
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте СК России.
Житель Иркутской области ударил полицейского в Кирове
Происшествия, Фото:
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