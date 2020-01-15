В Чите беременная застряла в лифте перинатального центра

Происшествия, Фото: пресс-служба департамента ГО ПБ Забайкальского края

Их с мужем освободили подоспевшие спасатели и медперсонал



Ночью 14 января в дежурную часть поисково-спасательной службы ГУ «Забайкалпожспас» в Чите от гражданина С. поступила информация, что он вместе с беременной женой, застрял в лифте Забайкальского краевого перинатального центра по улице Коханского. Оперативная смена немедленно выехала на место происшествия.



По прибытии в медицинское учреждение спасатели совместно с медперсоналом ключом разблокировали двери лифта, отжали створки и освободили застрявших внутри беременную женщину и её мужа.



По последней информации, роды прошли успешно. Об этом сообщает пресс-служба департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края.

