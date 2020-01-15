Их с мужем освободили подоспевшие спасатели и медперсонал
Ночью 14 января в дежурную часть поисково-спасательной службы ГУ «Забайкалпожспас» в Чите от гражданина С. поступила информация, что он вместе с беременной женой, застрял в лифте Забайкальского краевого перинатального центра по улице Коханского. Оперативная смена немедленно выехала на место происшествия.
По прибытии в медицинское учреждение спасатели совместно с медперсоналом ключом разблокировали двери лифта, отжали створки и освободили застрявших внутри беременную женщину и её мужа.
По последней информации, роды прошли успешно. Об этом сообщает пресс-служба департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края.
В Чите беременная застряла в лифте перинатального центра
Происшествия, Фото:
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