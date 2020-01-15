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В Чите беременная застряла в лифте перинатального центра

В Чите беременная застряла в лифте перинатального центра
Происшествия,  Фото:пресс-служба департамента ГО ПБ Забайкальского края
Их с мужем освободили подоспевшие спасатели и медперсонал

Ночью 14 января в дежурную часть поисково-спасательной службы ГУ «Забайкалпожспас» в Чите от гражданина С. поступила информация, что он вместе с беременной женой, застрял в лифте Забайкальского краевого перинатального центра по улице Коханского. Оперативная смена немедленно выехала на место происшествия.

По прибытии в медицинское учреждение спасатели совместно с медперсоналом ключом разблокировали двери лифта, отжали створки и освободили застрявших внутри беременную женщину и её мужа.

По последней информации, роды прошли успешно. Об этом сообщает пресс-служба департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края.
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