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В Улан-Удэ демонтировали опору после страшного ДТП

В Улан-Удэ демонтировали опору после страшного ДТП
Происшествия,  Фото:МУП "Управление трамвая"
Восстановительные работы проведут ночью

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня рано утром возле остановки «Русский драматический театр» в Улан-Удэ произошло ДТП. Водитель «Хёндай Солярис» врезался в электроопору. В результате аварии погиб 24-летний молодой человек. Ещё двое пострадавших доставлены в больницу, их состояние оценивается как очень тяжёлое.

В Сети появилось видео момента аварии. На кадрах видно, что иномарка ехала на высокой скорости. За несколько секунд до трагедии дорогу переходил пешеход. К счастью, кроме находившихся в салоне людей, никто не пострадал.


- Столб буквально висит на проводах, - рассказывал «Байкал-Daily» очевидец.

Оперативно-аварийная служба МУП «Управление трамвая» после завершения следственных действий демонтировала электроопору контактной сети. Сегодня ночью планируются дальнейшие восстановительные работы - установка новой электроопоры взамен повреждённой, сообщили в управлении.

- Ущерб предприятию будет подсчитываться: стоимость электроопоры, услуги автокрана, ущерб от простоя трамваев и так далее, - подчеркнули в МУП «Управление трамвая».

Из-за аварии было закрыто движение трамваев. В 10:47 трамвайное движение в городе восстановлено полностью. В данное время трамваи ходят по расписанию.
ДТП
 
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