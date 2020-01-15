Они представлялись сотрудниками аппарата бизнес-защитника
Аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в Забайкальском крае информирует о поступлении в свой адрес обращений от предпринимателей, которые столкнулись с фактами мошенничества.
Неизвестные лица, представляясь сотрудниками аппарата бизнес-защитника, предлагали предпринимателям платные услуги. Они запугивали бизнесменов проверками и штрафами со стороны проверяющих органов в случае отказа приобрести печатные материалы для оформления уголка потребителя.
Бизнес-защитник напоминает, что аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в Забайкальском крае является государственным органом и вся помощь предпринимателям оказывается сотрудниками аппарата бесплатно. Услуги, предлагаемые мошенниками, не имеют ничего общего с выполнением сотрудниками аппарата своих должностных обязанностей, а также с целями и задачами деятельности уполномоченного.
Кроме того, по информации предпринимателей, аналогичные звонки с предложением платных услуг поступали от мошенников, представившихся сотрудниками управления Роспотребнадзора и центра поддержки предпринимательства.
Необходимо проявлять бдительность, а в случае поступления подобных звонков не передавать мошенникам денежные средства и обратиться в правоохранительные органы. Проинформировать аппарат бизнес-защитника и уточнить полученную информацию можно по телефону: 8 (3022) 35-00-10. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Читы.
В Забайкалье мошенники запугивали бизнесменов штрафами
Происшествия, Фото:
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