В Улан-Удэ в ДТП на «зебре» пешеходы не пострадали чудом

Сегодня около 9:20 на улице Бабушкина в Улан-Удэ произошло ДТП, чудом обошедшееся без пострадавших. По словам очевидца, напротив гостиницы «Круиз» остановился грузовик, чтобы пропустить пешеходов. В этот момент в него въехал белый минивен.
От сильного удара грузовик заехал на пешеходный переход. В этот момент дорогу по «зебре» переходили люди. Они успели вовремя среагировать и быстро убежали с места аварии.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня рано утром на улице Терешковой произошло смертельное ДТП. Водитель иномарки влетел в электроопору, после чего иномарка превратилась в груду металла. Один человек погиб, ещё двое доставлены в БСМП в очень тяжёлом состоянии доставлены в БСМП. Кто их них был за рулём, пока неизвестно. Момент аварии попал на видео.