Жительница Бурятии сообщила пин-код в Новый год и лишилась денег

Женщина отмечала Новый год с подозреваемым



В Кабанском районе Бурятии вечером 3 января в полицию поступило заявление о краже денег от 38-летней жительницы посёлка Каменск. Она рассказала, что 1 января отмечала праздник с соседкой и её знакомым, а наутро обнаружила в телефоне банковские смс о снятии восьми тысяч рублей со счета.



Женщина уточнила, что давала карту мужчине для покупки спиртного и продуктов и при этом сообщала ему пин-код.



Полицейские задержали подозреваемого – 58-летнего мужчину. Он пояснил, что, отправившись в магазин, снял с карты восемь тысяч рублей. Полторы тысячи рублей он потратил на покупку алкоголя и еды, остальные – забрал себе.



В настоящее время этот же подозреваемый привлекается к уголовной ответственности за мошенничество и попытку кражи велосипеда в Селенгинске, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Следствие продолжается.

