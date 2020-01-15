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Жительница Бурятии сообщила пин-код в Новый год и лишилась денег

Жительница Бурятии сообщила пин-код в Новый год и лишилась денег
Происшествия, 
Женщина отмечала Новый год с подозреваемым

В Кабанском районе Бурятии вечером 3 января в полицию поступило заявление о краже денег от 38-летней жительницы посёлка Каменск. Она рассказала, что 1 января отмечала праздник с соседкой и её знакомым, а наутро обнаружила в телефоне банковские смс о снятии восьми тысяч рублей со счета.

Женщина уточнила, что давала карту мужчине для покупки спиртного и продуктов и при этом сообщала ему пин-код.

Полицейские задержали подозреваемого – 58-летнего мужчину. Он пояснил, что, отправившись в магазин, снял с карты восемь тысяч рублей. Полторы тысячи рублей он потратил на покупку алкоголя и еды, остальные – забрал себе.

В настоящее время этот же подозреваемый привлекается к уголовной ответственности за мошенничество и попытку кражи велосипеда в Селенгинске, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Следствие продолжается.
кража
 
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