Женщина отмечала Новый год с подозреваемым
В Кабанском районе Бурятии вечером 3 января в полицию поступило заявление о краже денег от 38-летней жительницы посёлка Каменск. Она рассказала, что 1 января отмечала праздник с соседкой и её знакомым, а наутро обнаружила в телефоне банковские смс о снятии восьми тысяч рублей со счета.
Женщина уточнила, что давала карту мужчине для покупки спиртного и продуктов и при этом сообщала ему пин-код.
Полицейские задержали подозреваемого – 58-летнего мужчину. Он пояснил, что, отправившись в магазин, снял с карты восемь тысяч рублей. Полторы тысячи рублей он потратил на покупку алкоголя и еды, остальные – забрал себе.
В настоящее время этот же подозреваемый привлекается к уголовной ответственности за мошенничество и попытку кражи велосипеда в Селенгинске, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Следствие продолжается.
Жительница Бурятии сообщила пин-код в Новый год и лишилась денег
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Восстановительные работы проведут ночью
Столкнулись грузовик и минивен
Женщина отмечала Новый год с подозреваемым
Обманутые жители публиковали объявления о купле-продаже на популярных сайтах
По вине пьяных водителей погибли более 50 человек
Режим был введён из-за угрозы подтопления жилых домов и дороги
Пенсионерка избивала внучек и лишала еды
Он показал, где заготавливали древесину его товарищи
Мужчина проник в дом, взломав дверь
Мужчина не смог обжаловать приговор
Двое выживших людей находятся в очень тяжёлом состоянии
Женщина переходила дорогу в неположенном месте
Авария парализовала движение трамваев. ВИДЕО
Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия
Произошла коммунальная авария