Обманутые жители публиковали объявления о купле-продаже на популярных сайтах
С начала недели 26 жителей разных районов Иркутской области стали жертвами мошенников из-за желания приобрести товары или услуги на популярных сайтах. Обманутыми оказываются люди разного социального статуса и профессий, а объединяет их всех излишняя доверчивость, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Вчера в полицию с заявлением о мошенничестве обратился учащийся одного из образовательных учреждений Иркутска. Молодой человек в мессенджере нашёл объявление о продаже криптовалюты и перевёл якобы продавцу 17 тысяч рублей. Вскоре мобильный его собеседника оказался недоступным.
Аналогичным образом своих сбережений лишился 38-летний предприниматель. Иркутянин на одном из сайтов присмотрел двигатель на автомобиль. Связался с продавцом, который попросил предоплату. После того, как мужчина перевёл 40 тысяч рублей, на связь с ним никто не выходил.
Ещё одной жертвой злоумышленников стала 41-летняя ревизор комбината, разместившая объявление о продаже холодильника. Позвонивший потенциальный покупатель попросил собственницу сообщить данные банковской карты и код, после чего с её карты было списано 50 тысяч рублей.
Объявление о сдаче квартиры разместила пенсионерка из Ангарска и лишилась 110 тысяч рублей. Пожелавший арендовать квартиру мужчина, якобы для перевода предоплаты, попросил пожилую женщину подойти к банкомату и выполнить ряд действий под его диктовку, что потерпевшая и сделала. После чего с её карты были списаны деньги.
За три дня 26 жителей Иркутской области стали жертвами мошенников
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