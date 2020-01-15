В Бурятии за год произошло 204 «пьяных» ДТП

По вине пьяных водителей погибли более 50 человек



По итогам 2019 года в Бурятии остаётся напряжённой ситуация с потреблением алкоголя участниками дорожного движения. В прошлом году на дорогах республики пьяные водители совершили 204 ДТП, что привело к гибели 57 человек и травмам 302 участников дорожного движения. Каждый девятый водитель при оформлении материалов ДТП отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, сообщает УГИБДД по Бурятии.



Неутешительная статистика наблюдается и по аварийности с участием нетрезвых пешеходов. Из 177 ДТП, произошедших по неосторожности самих пешеходов, в 83 случаях они находились на проезжей части в состоянии алкогольного опьянения. В результате 24 пешехода погибли и 60 получили травмы различной степени тяжести.



Ежедневно сотрудники ДПС задерживают до 20 водителей по подозрению в управлении автомобилем в состоянии опьянения. Кроме того, проводятся дополнительные профилактические рейды по массовой проверке водителей группами нарядов ДПС.



- Многие нарушители за рулём задержаны благодаря бдительности граждан, своевременно передавших информацию в дежурную часть, - отмечают в УГИБДД.



Всего же в прошлом году сотрудники Госавтоинспекции к административной ответственности по ст. 12.8 КоАП РФ привлекли 4462 пьяных водителя. Ещё 1282 нарушителя оформлены за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.





