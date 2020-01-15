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В селе в Иркутской области сняли режим ЧС

В селе в Иркутской области сняли режим ЧС
Происшествия, 
Режим был введён из-за угрозы подтопления жилых домов и дороги

В селе Олха Шелеховского района снят режим чрезвычайной ситуации. Благодаря превентивной работе удалось предотвратить подтопление жилых домов и участков автомобильной дороги, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Как сообщал «Байкал-Daily», режим ЧС в муниципальном образовании был введён 10 января из-за угрозы паводка и выхода наледи на дорогу.

Для того, чтобы не допустить подтопления жилых домов и дороги «Шелехов–Большой луг», в селе был обустроен заградительный вал, был вскрыт ледовый покров в отводном канале, прорыт резервный отводной канал.

Для временного пропуска грузового транспорта был переоборудован проездной трап. В зоне подтопления на дороге установлены деревянные трапы и настилы для проезда машин и передвижения пешеходов. Также организовано круглосуточное дежурство из числа сотрудников администрации села.

В настоящее время угроза подтопления населённого пункта отсутствует.


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