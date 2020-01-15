В ДТП с электроопорой в Улан-Удэ погиб человек

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня утром возле остановки «Русский драматический театр» в Улан-Удэ произошло ДТП. Водитель иномарки влетел в электроопору.
- Столб буквально на проводах висит, - рассказал «Байкал-Daily» проезжавший мимо горожанин.
В УГИБДД по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что сообщение о ДТП поступило в дежурную часть в 6:35.
- В настоящий момент на месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - уточнили дорожные полицейские.
Известно, что один из людей, находящихся в автомобиле, погиб. Был ли это водитель или пассажир, пока неизвестно. Также выясняется, сколько человек на момент аварии находилось в салоне.
От удара автомобиль превратился буквально в груду металла.
Из-за аварии было закрыто движение трамваев. Горожан попросили пересаживаться на другой транспорт, чтобы не опоздать на работу. Однако, по словам очевидцев, на автобусных остановках толпы людей.