В ДТП с электроопорой в Улан-Удэ погиб человек

- Столб буквально на проводах висит, - рассказал «Байкал-Daily» проезжавший мимо горожанин.





Известно, что один из людей, находящихся в автомобиле, погиб. Был ли это водитель или пассажир, пока неизвестно. Также выясняется, сколько человек на момент аварии находилось в салоне.





Из-за аварии было закрыто движение трамваев. Горожан попросили пересаживаться на другой транспорт, чтобы не опоздать на работу. Однако, по словам очевидцев, на автобусных остановках толпы людей.







