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В ДТП с электроопорой в Улан-Удэ погиб человек

В ДТП с электроопорой в Улан-Удэ погиб человек
Происшествия, 
Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня утром возле остановки «Русский драматический театр» в Улан-Удэ произошло ДТП. Водитель иномарки влетел в электроопору.

- Столб буквально на проводах висит, - рассказал «Байкал-Daily» проезжавший мимо горожанин.


В УГИБДД по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что сообщение о ДТП поступило в дежурную часть в 6:35.

- В настоящий момент на месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - уточнили дорожные полицейские.

Известно, что один из людей, находящихся в автомобиле, погиб. Был ли это водитель или пассажир, пока неизвестно. Также выясняется, сколько человек на момент аварии находилось в салоне.


От удара автомобиль превратился буквально в груду металла.

Из-за аварии было закрыто движение трамваев. Горожан попросили пересаживаться на другой транспорт, чтобы не опоздать на работу. Однако, по словам очевидцев, на автобусных остановках толпы людей.


ДТП.смерть
 
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