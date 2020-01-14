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В Забайкалье налётчики ударили владелицу магазина битой

В Забайкалье налётчики ударили владелицу магазина битой
Происшествия, 
Трое подозреваемых сейчас находятся в изоляторе временного содержания

В воскресенье в городе Борзя трое неизвестных, скрывая лица шапками с прорезями для глаз, проникли в цветочный магазин и пытались вынести кассовый аппарат.

Вечером владелица магазина вместе смужем находилась на цокольном этаже магазина, когда услышала посторонний шум. Женщина увидела неизвестного мужчину. Он нанёс ей удар битой по голове. В это время на крики о помощи вышел супруг женщины. Тогда преступники покинули магазин.

Полицейские установили личности налётчиков. Ими оказались жители Борзинского района. Они во всём признались. Также установлена причастность задержанных к покушению на кражу товаров из продуктового магазина несколько месяцев назад. Мужчинам не удалось совершить кражу, поскольку сработала сигнализация.

Установлена причастность задержанных к разбойному нападению на мужчину. В первых числах января подозреваемые нанесли побои местному жителю 29 лет и отобрали у него сотовый телефон.

В ходе обысков по месту жительства подозреваемых полицейские изъяли отобранный сотовый телефон, а также биту, перчатки и другие вещи, используемые ими при совершении преступлений.

Мужчины помещены в изолятор временного содержания. Их проверяют задержанных на причастность к совершению иных имущественных преступлений, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
разбойное нападение
 
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