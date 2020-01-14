Трое подозреваемых сейчас находятся в изоляторе временного содержания
В воскресенье в городе Борзя трое неизвестных, скрывая лица шапками с прорезями для глаз, проникли в цветочный магазин и пытались вынести кассовый аппарат.
Вечером владелица магазина вместе смужем находилась на цокольном этаже магазина, когда услышала посторонний шум. Женщина увидела неизвестного мужчину. Он нанёс ей удар битой по голове. В это время на крики о помощи вышел супруг женщины. Тогда преступники покинули магазин.
Полицейские установили личности налётчиков. Ими оказались жители Борзинского района. Они во всём признались. Также установлена причастность задержанных к покушению на кражу товаров из продуктового магазина несколько месяцев назад. Мужчинам не удалось совершить кражу, поскольку сработала сигнализация.
Установлена причастность задержанных к разбойному нападению на мужчину. В первых числах января подозреваемые нанесли побои местному жителю 29 лет и отобрали у него сотовый телефон.
В ходе обысков по месту жительства подозреваемых полицейские изъяли отобранный сотовый телефон, а также биту, перчатки и другие вещи, используемые ими при совершении преступлений.
Мужчины помещены в изолятор временного содержания. Их проверяют задержанных на причастность к совершению иных имущественных преступлений, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
В Забайкалье налётчики ударили владелицу магазина битой
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Трое подозреваемых сейчас находятся в изоляторе временного содержания
Ущерб он полностью возместил
Она принадлежала пассажиру иномарки
Он имел свободный доступ в квартиру, откуда и совершил кражу
Воры украли норковую шубу продавца
Они познакомились в день убийства
Мужчина погиб из-за неправильно построенной печи
В исправительной колонии №2 осуждённым рассказали о вреде алкоголя
Ущерб составил 7 тысяч рублей
Автолюбители «не поделили» оживлённый участок дороги
В сумке находились документы, банковские карты и деньги
Преступление она совершила, когда в торговом зале было пусто
Пострадавшие инвестировали в «бизнес-проекты» более 30 миллионов рублей
Пожар произошёл в частном доме
Суд пришёл к выводу, что малыш умер из-за неправильного лечения