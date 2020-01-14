В Бурятии лесозаготовитель превысил норму рубки

Ущерб он полностью возместил



Житель Бурятии, согласно трудовому договору, занимался заготовкой древесины у индивидуального предпринимателя. Он решил вырубить больше деревьев, чем разрешалось.



Мужчина вырубил восемь неклеймёных жизнеспособных деревьев общим объёмом 8,26 кубометров. Тем самым, он причинил государственному лесному фонду России ущерб на сумму 61 850 рублей.



На суде мужчина вину в совершении преступления признал в полном объеме. Ущерб возместил.



- Суд, придя к выводу о виновности подсудимого, постановил обвинительный приговор. Ему назначено наказание – два года лишения свободы условно, с испытательным сроком два года, с возложением дополнительных обязанностей, - сообщили в Хоринском районном суде.



Приговор суда не обжалован и вступил в законную силу.

