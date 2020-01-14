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В Улан-Удэ ищут подозреваемых в краже шубы за 100 тысяч

В Улан-Удэ ищут подозреваемых в краже шубы за 100 тысяч
Происшествия,  Фото:ориентировка полиции
Воры украли норковую шубу продавца

Полицейские Улан-Удэ разыскивают мужчин, которые 8 января около трёх часов дня, находясь в торговом павильоне по улице Бабушкина, украли принадлежащую продавцу норковую шубу. Ущерб составил более ста тысяч рублей, сообщает МВД по Бурятии.

Один из подозреваемых европейской внешности, на вид 30-35 лет, рост 175-180 см. Был одет в чёрную шапку с надписью «Найк», зелёную куртку с черными вставками, синие джинсы.

Второй мужчина также европейской внешности, на вид 40 лет, рост 170 см., волосы русые, носит бороду, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.

При наличии какой-либо информации о личностях подозреваемых и их местонахождении полицейские просят обратиться по следующим номерам: 8(3012)43-02-02, 8-914-052-38-44, 102 или 112.





кража
 
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