В Улан-Удэ ищут подозреваемых в краже шубы за 100 тысяч

Воры украли норковую шубу продавца
Полицейские Улан-Удэ разыскивают мужчин, которые 8 января около трёх часов дня, находясь в торговом павильоне по улице Бабушкина, украли принадлежащую продавцу норковую шубу. Ущерб составил более ста тысяч рублей, сообщает МВД по Бурятии.
Один из подозреваемых европейской внешности, на вид 30-35 лет, рост 175-180 см. Был одет в чёрную шапку с надписью «Найк», зелёную куртку с черными вставками, синие джинсы.
Второй мужчина также европейской внешности, на вид 40 лет, рост 170 см., волосы русые, носит бороду, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.
При наличии какой-либо информации о личностях подозреваемых и их местонахождении полицейские просят обратиться по следующим номерам: 8(3012)43-02-02, 8-914-052-38-44, 102 или 112.
Воры украли норковую шубу продавца
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