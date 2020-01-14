 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 Января

13 Января

Популярное

В Чите мужчина убил 18-летнюю девушку и расчленил тело

В Чите мужчина убил 18-летнюю девушку и расчленил тело
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Они познакомились в день убийства

Вечером 4 октября 2019 года 38-летний пьяный мужчина в квартире в Чите убил 18-летнюю девушку.

С девушкой мужчина познакомился в это же день. Во время совместного застолья и ссоры мужчина избил её, а затем задушил. После этого продолжил выпивать.

На следующий день, чтобы скрыть следы преступления, он расчленил тело девушки, вынес несколько частей на улицу и утопил в реке Чита. После он снова продолжил выпивать.

6 октября 2019 года мужчина был задержан полицейскими в этой же квартире.

Назначены и проведены судебные экспертизы, в том числе генотипоскопическая, а также психолого-психиатрическая. Согласно выводам, обвиняемый признан способным отдавать отчёт своим действиям. Мужчина во всём признался.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления уголовного дела в суд, сообщает пресс-служба СУ СК России по Забайкальскому краю.


убийство расчленение
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Пострадавший на пожаре улан-удэнец скончался в «скорой»
Пострадавший на пожаре улан-удэнец скончался в «скорой»
Происшествия, 14.01.2020
Мужчина погиб из-за неправильно построенной печи
90% осуждённых в улан-удэнской колонии сели из-за алкоголя
90% осуждённых в улан-удэнской колонии сели из-за алкоголя
Происшествия, 14.01.2020
В исправительной колонии №2 осуждённым рассказали о вреде алкоголя
В центре Улан-Удэ столкнулись две «Тойоты»
В центре Улан-Удэ столкнулись две «Тойоты»
Происшествия, 14.01.2020
Автолюбители «не поделили» оживлённый участок дороги
Улан-удэнец украл сумочку с детской площадки
Улан-удэнец украл сумочку с детской площадки
Происшествия, 14.01.2020
В сумке находились документы, банковские карты и деньги
В Иркутске мошенницу, обманувшую более 40 человек, поместили в СИЗО
В Иркутске мошенницу, обманувшую более 40 человек, поместили в СИЗО
Происшествия, 14.01.2020
Пострадавшие инвестировали в «бизнес-проекты» более 30 миллионов рублей
В Бурятии врача осудили за смерть младенца
В Бурятии врача осудили за смерть младенца
Происшествия, 14.01.2020
Суд пришёл к выводу, что малыш умер из-за неправильного лечения
В Бурятии сгорел гараж с двумя тракторами
В Бурятии сгорел гараж с двумя тракторами
Происшествия, 14.01.2020
Пожар произошёл из-за короткого замыкания
В Иркутской области свидетель соврал при даче показаний
В Иркутской области свидетель соврал при даче показаний
Происшествия, 14.01.2020
Мужчина пытался «помочь» сожительнице, но сам попал под уголовную статью
Мошенники сняли с карты забайкальца почти 900 тысяч
Мошенники сняли с карты забайкальца почти 900 тысяч
Происшествия, 14.01.2020
Забайкальцу позвонила женщина, представилась сотрудником банка и сообщила о попытке взлома его счёта
В Иркутской области железнодорожники смошенничали на 1,6 млн
В Иркутской области железнодорожники смошенничали на 1,6 млн
Происшествия, 14.01.2020
Должностные лица получали зарплату за фиктивно трудоустроенных граждан
В Улан-Удэ карманник перед кражей попросил сигарету
В Улан-Удэ карманник перед кражей попросил сигарету
Происшествия, 14.01.2020
Он вытащил телефон из кармана выпившего мужчины  

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^