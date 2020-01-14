В Чите мужчина убил 18-летнюю девушку и расчленил тело

Они познакомились в день убийства



Вечером 4 октября 2019 года 38-летний пьяный мужчина в квартире в Чите убил 18-летнюю девушку.



С девушкой мужчина познакомился в это же день. Во время совместного застолья и ссоры мужчина избил её, а затем задушил. После этого продолжил выпивать.



На следующий день, чтобы скрыть следы преступления, он расчленил тело девушки, вынес несколько частей на улицу и утопил в реке Чита. После он снова продолжил выпивать.



6 октября 2019 года мужчина был задержан полицейскими в этой же квартире.



Назначены и проведены судебные экспертизы, в том числе генотипоскопическая, а также психолого-психиатрическая. Согласно выводам, обвиняемый признан способным отдавать отчёт своим действиям. Мужчина во всём признался.



Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления уголовного дела в суд, сообщает пресс-служба СУ СК России по Забайкальскому краю.





