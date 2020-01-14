В исправительной колонии №2 осуждённым рассказали о вреде алкоголя
Исправительную колонию №2 Бурятии посетил руководитель Улан-Удэнского филиала общественной организации «Анонимные алкоголики» Иван Башанов. Волонтёр рассказал о международном движении против злоупотребления алкоголем, о курсах трезвости и собраниях алкоголиков.
Осуждённым рассказали о вреде алкоголя, о печальных и трагических последствиях злоупотребления спиртных напитков, были приведены статистические данные. В очередной раз присутствующих призвали задуматься о смысле жизни, обратить внимание на своих родных и близких, вести здоровый образ жизни.
По словам сотрудников воспитательного отдела учреждения, более 90% осуждённых в исправительной колонии отбывает наказание за преступления, так или иначе связанные с употреблением алкоголя.
По завершению мероприятия осуждённым пожелали вести трезвую жизнь после освобождения и раздали информационные буклеты по преодолению алкогольной зависимости, сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.
90% осуждённых в улан-удэнской колонии сели из-за алкоголя
Происшествия, Фото:
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