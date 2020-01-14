В Братске мужчина не заплатил за товар и ушёл с ним

Происшествия, Фото: ориентировка полиции

Ущерб составил 7 тысяч рублей



Полицейские города Братск устанавливают личность мужчины, которого подозревают в краже из магазина «Хлеб-соль» на улице Крупская.



С 15.30 минут до 16 часов 26 декабря 2019 года в продуктовом украли товар на общую сумму около 7 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



Сотрудники полиции при изучении записей с камер наблюдения магазина установлен подозреваемый. Это крепкого телосложения мужчина в чёрном пуховике и меховой шапке-ушанке.



На данный момент следствие продолжается.

