 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 Января

13 Января

Популярное

В Братске мужчина не заплатил за товар и ушёл с ним

В Братске мужчина не заплатил за товар и ушёл с ним
Происшествия,  Фото:ориентировка полиции
Ущерб составил 7 тысяч рублей

Полицейские города Братск устанавливают личность мужчины, которого подозревают в краже из магазина «Хлеб-соль» на улице Крупская.

С 15.30 минут до 16 часов 26 декабря 2019 года в продуктовом украли товар на общую сумму около 7 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Сотрудники полиции при изучении записей с камер наблюдения магазина установлен подозреваемый. Это крепкого телосложения мужчина в чёрном пуховике и меховой шапке-ушанке.

На данный момент следствие продолжается.
кража
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Пострадавший на пожаре улан-удэнец скончался в «скорой»
Пострадавший на пожаре улан-удэнец скончался в «скорой»
Происшествия, 14.01.2020
Мужчина погиб из-за неправильно построенной печи
90% осуждённых в улан-удэнской колонии сели из-за алкоголя
90% осуждённых в улан-удэнской колонии сели из-за алкоголя
Происшествия, 14.01.2020
В исправительной колонии №2 осуждённым рассказали о вреде алкоголя
В центре Улан-Удэ столкнулись две «Тойоты»
В центре Улан-Удэ столкнулись две «Тойоты»
Происшествия, 14.01.2020
Автолюбители «не поделили» оживлённый участок дороги
Улан-удэнец украл сумочку с детской площадки
Улан-удэнец украл сумочку с детской площадки
Происшествия, 14.01.2020
В сумке находились документы, банковские карты и деньги
В Иркутске мошенницу, обманувшую более 40 человек, поместили в СИЗО
В Иркутске мошенницу, обманувшую более 40 человек, поместили в СИЗО
Происшествия, 14.01.2020
Пострадавшие инвестировали в «бизнес-проекты» более 30 миллионов рублей
В Бурятии врача осудили за смерть младенца
В Бурятии врача осудили за смерть младенца
Происшествия, 14.01.2020
Суд пришёл к выводу, что малыш умер из-за неправильного лечения
В Бурятии сгорел гараж с двумя тракторами
В Бурятии сгорел гараж с двумя тракторами
Происшествия, 14.01.2020
Пожар произошёл из-за короткого замыкания
В Иркутской области свидетель соврал при даче показаний
В Иркутской области свидетель соврал при даче показаний
Происшествия, 14.01.2020
Мужчина пытался «помочь» сожительнице, но сам попал под уголовную статью
Мошенники сняли с карты забайкальца почти 900 тысяч
Мошенники сняли с карты забайкальца почти 900 тысяч
Происшествия, 14.01.2020
Забайкальцу позвонила женщина, представилась сотрудником банка и сообщила о попытке взлома его счёта
В Иркутской области железнодорожники смошенничали на 1,6 млн
В Иркутской области железнодорожники смошенничали на 1,6 млн
Происшествия, 14.01.2020
Должностные лица получали зарплату за фиктивно трудоустроенных граждан
В Улан-Удэ карманник перед кражей попросил сигарету
В Улан-Удэ карманник перед кражей попросил сигарету
Происшествия, 14.01.2020
Он вытащил телефон из кармана выпившего мужчины  

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^