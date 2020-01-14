Ущерб составил 7 тысяч рублей
Полицейские города Братск устанавливают личность мужчины, которого подозревают в краже из магазина «Хлеб-соль» на улице Крупская.
С 15.30 минут до 16 часов 26 декабря 2019 года в продуктовом украли товар на общую сумму около 7 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Сотрудники полиции при изучении записей с камер наблюдения магазина установлен подозреваемый. Это крепкого телосложения мужчина в чёрном пуховике и меховой шапке-ушанке.
На данный момент следствие продолжается.
В Братске мужчина не заплатил за товар и ушёл с ним
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Воры украли норковую шубу продавца
Они познакомились в день убийства
Мужчина погиб из-за неправильно построенной печи
В исправительной колонии №2 осуждённым рассказали о вреде алкоголя
Ущерб составил 7 тысяч рублей
Автолюбители «не поделили» оживлённый участок дороги
В сумке находились документы, банковские карты и деньги
Пострадавшие инвестировали в «бизнес-проекты» более 30 миллионов рублей
Пожар произошёл в частном доме
Суд пришёл к выводу, что малыш умер из-за неправильного лечения
Пожар произошёл из-за короткого замыкания
Мужчина пытался «помочь» сожительнице, но сам попал под уголовную статью
Забайкальцу позвонила женщина, представилась сотрудником банка и сообщила о попытке взлома его счёта
Должностные лица получали зарплату за фиктивно трудоустроенных граждан
Он вытащил телефон из кармана выпившего мужчины