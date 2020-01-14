В центре Улан-Удэ столкнулись две «Тойоты»

Автолюбители «не поделили» оживлённый участок дороги
Сегодня, около 13 часов дня, в центре Улан-Удэ на перекрёстке улиц Ербанова и Коммунистическая произошло ДТП.
По словам очевидца, на светофоре девушка на «Тойоте Калдине» пыталась заехать во двор дома, однако столкнулась с автомобилем «Тойота Виндом».
Обошлось без пострадавших. Однако из-за аварии образовалась пробка на этом участке дороги.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Кяхте столкнулись «Тойота Калдина» и «ВАЗ-2106»
. В результате аварии пострадали оба водителя, но после осмотра медиками были отпущены домой.
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