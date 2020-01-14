В сумке находились документы, банковские карты и деньги
В Улан-Удэ полицейского задержали подозреваемого в краже дамской сумки в Октябрьском районе.
Преступление зарегистрировано 14 декабря прошлого года. 36-летняя местная жительница сообщила, что находилась на детской площадке во дворе многоэтажного дома, когда неизвестный украл со скамейки её сумку. В сумке лежали документы, банковские карты, а также тысяча рублей.
В настоящее время подозреваемый – 33-летний горожанин – задержан.
Возбуждено уголовное дело о краже, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Улан-удэнец украл сумочку с детской площадки
Происшествия, Фото:
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