Бывшая продавщица мороженого в Улан-Удэ обчистила кассу

Преступление она совершила, когда в торговом зале было пусто



Полицейские Улан-Удэ раскрыли кражу денег из кассы точки по продаже мороженого. Преступление было совершено ещё в марте прошлогого года. Подозреваемой оказалась бывшая работница, 22-летняя улан-удэнка.



Девушка ранним утром пришла в торговый центр для покупок товаров для дома. Воспользовавшись тем, что торговый зал пустует, а рабочий день продавца мороженого ещё не начался, она нашла в тайнике ключи от кассы. После этого она отсчитала и украла пять тысяч рублей.



Ключи девушка вернула на место, а деньги потратила.



Ранее она не была судима.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ведётся дознание, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.





