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В Бурятии врача осудили за смерть младенца

В Бурятии врача осудили за смерть младенца
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Суд пришёл к выводу, что малыш умер из-за неправильного лечения

В Бурятии врача-отоларинголога признали виновной в причинении смерти по неосторожности.

В мае 2018 года врач-отоларинголог в Иволгинской центральной районной больнице во время приёма малыша, которому был один месяц, не оказала полноценную медицинскую помощь. Спустя три дня малыш скончался в республиканской клинической больнице. Причиной смерти ребёнка стали «дефекты оказания медицинской помощи» отоларингологом, сообщили в пресс-службе Иволгинского районного суда.

Сейчас врач уже не трудится в Иволгинской больнице.

10 января 2020 года приговором суда медик признана виновной в причинение смерти по неосторожности. Ей назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы с лишением права заниматься врачебной деятельностью на срок два года.

Приговор в законную силу не вступил.


суд причинение смерти по неосторожности
 
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