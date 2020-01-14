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В Иркутской области свидетель соврал при даче показаний

В Иркутской области свидетель соврал при даче показаний
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина пытался «помочь» сожительнице, но сам попал под уголовную статью

В Иркутской области 34-летний житель Катангского района обвиняется в даче заведомо ложных показаний свидетеля в суде.

Приговором Катангского районного суда жительница села Хамакар осуждена за убийство. Однако её сожитель решил «помочь» избежать ответственности, выступая в качестве свидетеля. На допросе он дал ложные данные.

- Судом данные показания расценены критично, опровергнуты показаниями иных свидетелей. Кроме того, материалами дела установлено несоответствие данных показаний фактическим обстоятельствам, - сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Было возбуждено уголовное дело, которое на сегодня передано в суд.



дача ложных показаний
 
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