Мужчина пытался «помочь» сожительнице, но сам попал под уголовную статью
В Иркутской области 34-летний житель Катангского района обвиняется в даче заведомо ложных показаний свидетеля в суде.
Приговором Катангского районного суда жительница села Хамакар осуждена за убийство. Однако её сожитель решил «помочь» избежать ответственности, выступая в качестве свидетеля. На допросе он дал ложные данные.
- Судом данные показания расценены критично, опровергнуты показаниями иных свидетелей. Кроме того, материалами дела установлено несоответствие данных показаний фактическим обстоятельствам, - сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
Было возбуждено уголовное дело, которое на сегодня передано в суд.
В Иркутской области свидетель соврал при даче показаний
Происшествия, Фото:
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