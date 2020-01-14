В Бурятии сгорел гараж с двумя тракторами

Происшествия, Фото: агентство ГО и ЧС

Пожар произошёл из-за короткого замыкания



13 января в Бурятии зарегистрировано три пожара.



В улусе Улзыто Кижингинского района сгорел гараж. Пожар уничтожил гараж на площади 108 кв. м и два трактора. Ещё один автомобиль местные жители вытащили из огня, но пожар успел повредить кабину.



Причиной происшествия, предположительно, послужило короткое замыкание электропроводки, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.





