Пожар произошёл из-за короткого замыкания
13 января в Бурятии зарегистрировано три пожара.
В улусе Улзыто Кижингинского района сгорел гараж. Пожар уничтожил гараж на площади 108 кв. м и два трактора. Ещё один автомобиль местные жители вытащили из огня, но пожар успел повредить кабину.
Причиной происшествия, предположительно, послужило короткое замыкание электропроводки, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В Бурятии сгорел гараж с двумя тракторами
Происшествия, Фото:
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