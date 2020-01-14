Произошла коммунальная авария
Накануне, 13 января, в 15:45 из-за выхода воды из-под земли в районе улицы Гарнаева, 6 в Улан-Удэ было закрыто холодное водоснабжение. Без воды остались пять домов частного сектора улицы Чайковского, 10а, 12а, 30; ул. Гарнаева, 7, 7а, и три малоэтажных жилых дома по ул. Гарнаева, 2, 4, 6.
В 19:00 холодное водоснабжение потребителям восстановлено. На время отключения не был организован подвоз воды, поскольку на улице Бетховена 2 имеется водоколонка. Время отключения составило 3 часа 15 минут, сообщается в оперативной сводке по городу.
8 домов в Улан-Удэ оставались без воды
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мужчина разделся перед малолетними девочками в общественном туалете
Школьница могла уехать из Улан-Удэ в Иркутск
Виновником аварии стала женщина-водитель
Кражу мужчина совершил, будучи пьяным
Произошла коммунальная авария
Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности
Пенсионерка запугала всю семью, и в полицию никто не обращался
В селе Олха действует режим чрезвычайной ситуации
Она поскользнулась на остановке
Объявлены неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности
Женщина вытащила ключи из куртки приятельницы
Ещё три человека успели спастись
Парень лишился имущества по своей глупости
Полицейские задержали её с поличным
Он украл из общей кухни пакеты с продуктами