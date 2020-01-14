8 домов в Улан-Удэ оставались без воды

Произошла коммунальная авария



Накануне, 13 января, в 15:45 из-за выхода воды из-под земли в районе улицы Гарнаева, 6 в Улан-Удэ было закрыто холодное водоснабжение. Без воды остались пять домов частного сектора улицы Чайковского, 10а, 12а, 30; ул. Гарнаева, 7, 7а, и три малоэтажных жилых дома по ул. Гарнаева, 2, 4, 6.



В 19:00 холодное водоснабжение потребителям восстановлено. На время отключения не был организован подвоз воды, поскольку на улице Бетховена 2 имеется водоколонка. Время отключения составило 3 часа 15 минут, сообщается в оперативной сводке по городу.

