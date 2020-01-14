В Забайкалье эксгибициониста, напугавшего девочек, осудили на 14 лет

Мужчина разделся перед малолетними девочками в общественном туалете



В Агинском районе Забайкальского края суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Могойтуйского района. Он признан виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.



Мужчина приехал в район, где после распития спиртного зашёл вслед за двумя малолетними девочками в общественный туалет. С целью удовлетворения своих сексуальных потребностей он продемонстрировал им половые органы. Когда в туалет начала входить посторонняя женщина, он выбежал.



- Учитывая возраст девочек, действия мужчины квалифицированы именно как насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей. В суде мужчина не признал свою вину и настаивал на том, что зашёл в общественный туалет по нужде, не видя других его посетителей, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.



Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год, а также с принудительным наблюдением и лечением у врача-психиатра в амбулаторных условиях.



Приговор суда в законную силу не вступил.

