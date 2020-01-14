В Забайкалье эксгибициониста, напугавшего девочек, осудили на 14 лет

Мужчина разделся перед малолетними девочками в общественном туалете
В Агинском районе Забайкальского края суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Могойтуйского района. Он признан виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.
Мужчина приехал в район, где после распития спиртного зашёл вслед за двумя малолетними девочками в общественный туалет. С целью удовлетворения своих сексуальных потребностей он продемонстрировал им половые органы. Когда в туалет начала входить посторонняя женщина, он выбежал.
- Учитывая возраст девочек, действия мужчины квалифицированы именно как насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей. В суде мужчина не признал свою вину и настаивал на том, что зашёл в общественный туалет по нужде, не видя других его посетителей, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год, а также с принудительным наблюдением и лечением у врача-психиатра в амбулаторных условиях.
Приговор суда в законную силу не вступил.
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Происшествия, Фото:
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