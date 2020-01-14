Школьница могла уехать из Улан-Удэ в Иркутск
В Бурятии и Иркутской области ищут пропавшую со вчерашнего дня 16-летнюю девятиклассницу Марию Синькову. Об этом сообщает Восточно-Сибирское ЛУ МВД России на транспорте.
13 января около 17 часов девушка ушла из дома в Улан-Удэ, и до настоящего времени о её местонахождении ничего неизвестно.
Ранее из дома школьница не уходила. В полиции не исключают, что пропавшая могла уехать в Иркутск.
На вид пропавшей 16 лет, рост 160-165 см, плотного телосложения, волосы чёрного цвета распущенные, глаза карие, лицо европеоидного типа.
На момент ухода была одета в джинсовую куртку бело-розового цвета с воротником и капюшоном, брюки чёрного цвета, угги чёрного цвета.
На поиски ориентированы также территориальные органы полиции, Росгвардии и волонтёры.
Граждан, что-либо знающих о местонахождении Марии Синьковой, просят сообщить в Улан-Удэнский линейный отдел МВД России на транспорте по следующим телефонам: 8 (3012) 44-31-30 и 89834527977.
В Бурятии пропала девятиклассница
Происшествия, Фото:
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