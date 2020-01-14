Виновником аварии стала женщина-водитель
Накануне днём, 13 января, в городе Кяхта произошло ДТП, в котором пострадали два водителя.
30-летняя женщина-водитель «Тойоты Калдина», следуя по улице Новая, в районе дома № 9 не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения. Здесь иномарка врезалась в «ВАЗ-2106» под управлением 58-летнего водителя.
В результате ДТП оба водителя получили травмы различной степени тяжести. После осмотра медиками они были отпущены домой, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне на Саянах в Улан-Удэ столкнулись две «Хонды ЦРВ».
В Бурятии в столкновении легковушек пострадали оба водителя
Происшествия, Фото:
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