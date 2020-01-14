Кражу мужчина совершил, будучи пьяным
Жителю Хоринского района Бурятии назначили реальный срок за кражу. Мужчина, будучи пьяным, проник в чужую квартиру и украл сотовый телефон «Nokia», электробритву «Panasonic», вино и полукопчёную колбасу. Преступление было совершено в период непогашенной судимости.
На суде мужчина вину признал в полном объёме.
- Суд с учётом обстоятельств, отягчающих наказание (опасный рецидив), постановил обвинительный приговор. Назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в Хоринском районном суде.
Приговор суда в законную силу не вступил, так как гособвинитель внёс апелляционное представление.
Жителя Бурятии отправили в колонию за кражу колбасы и вина
Происшествия, Фото:
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