Жителя Бурятии отправили в колонию за кражу колбасы и вина

Кражу мужчина совершил, будучи пьяным



Жителю Хоринского района Бурятии назначили реальный срок за кражу. Мужчина, будучи пьяным, проник в чужую квартиру и украл сотовый телефон «Nokia», электробритву «Panasonic», вино и полукопчёную колбасу. Преступление было совершено в период непогашенной судимости.



На суде мужчина вину признал в полном объёме.



- Суд с учётом обстоятельств, отягчающих наказание (опасный рецидив), постановил обвинительный приговор. Назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в Хоринском районном суде.



Приговор суда в законную силу не вступил, так как гособвинитель внёс апелляционное представление.

