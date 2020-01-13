В пригороде Улан-Удэ у бизнесмена изъяли гашиш

Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности
Днём 10 января на въезде в село Сотниково Иволгинского района Бурятии сотрудники полиции в ходе отработки оперативной информации остановили машину. В салоне автомобиля было обнаружено около 30 граммов гашиша.
Водитель признался, что собрал марихуану на поле в Прибайкальском районе, там же изготовил гашиш. От освидетельствования на предмет употребления наркотика он отказался, в связи с чем в отношении него был составлен протокол по ст. 6.9 КоАП РФ.
30-летний мужчина трудится индивидуальным предпринимателем в сфере грузоперевозок. Ранее привлекался к уголовной ответственности.
Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
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