В пригороде Улан-Удэ у бизнесмена изъяли гашиш

Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности



Днём 10 января на въезде в село Сотниково Иволгинского района Бурятии сотрудники полиции в ходе отработки оперативной информации остановили машину. В салоне автомобиля было обнаружено около 30 граммов гашиша.



Водитель признался, что собрал марихуану на поле в Прибайкальском районе, там же изготовил гашиш. От освидетельствования на предмет употребления наркотика он отказался, в связи с чем в отношении него был составлен протокол по ст. 6.9 КоАП РФ.



30-летний мужчина трудится индивидуальным предпринимателем в сфере грузоперевозок. Ранее привлекался к уголовной ответственности.



Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

