В селе Олха действует режим чрезвычайной ситуации
В селе Олха Шелеховского района проводится расчистка русла ручья во избежание подтопления жилых домов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
Как сообщал «Байкал-Daily», на территории Олхинского муниципального образования на прошлой неделе был введён режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы паводка и выхода наледи на дорогу.
По состоянию на сегодняшний день подтопленных жилых домов, приусадебных участков и автомобильной дороги «Шелехов–Большой луг» нет. Подъём уровня воды не прогнозируется. Однако аварийные работы для минимизации риска подтопления жилых домов при возможном подъёме воды в ручье, впадающем в реку Олху, продолжаются.
Силами местной администрации обустроен вал для защиты автомобильной дороги и жилых домов протяжённостью 200 метров. Также вскрыт лёд в отводном канале и расчищено его русло протяжённостью 400 метров. Эта работа сегодня продолжается.
Дополнительно привлечён траншеекопатель для расчистки отводного канала протяженностью 180 метров. Проводится промывка горячей водой водопропускной трубы под автомобильной дорогой.
Всего в превентивных работах задействовано 15 человек и шесть единиц техники.
В Иркутской области для защиты села от подтопления построили вал
Происшествия, Фото:
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