Она поскользнулась на остановке
Сотрудники полиции Братска выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого под колёсами пассажирского автобуса оказалась пенсионерка.
Около 8.50 часов утра 11 января на автобусной остановке «5 школа» под колёса маршрутного автобуса попала 64-летняя женщина.
По предварительным данным, пенсионерка поскользнулась возле уже начавшего движение автобуса и упала под его заднее колесо. В результате наезда женщина получила травму ноги и была госпитализирована.
В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
В Братске пенсионерка поскользнулась и попала под автобус
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