В Братске пенсионерка поскользнулась и попала под автобус

Она поскользнулась на остановке



Сотрудники полиции Братска выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого под колёсами пассажирского автобуса оказалась пенсионерка.



Около 8.50 часов утра 11 января на автобусной остановке «5 школа» под колёса маршрутного автобуса попала 64-летняя женщина.



По предварительным данным, пенсионерка поскользнулась возле уже начавшего движение автобуса и упала под его заднее колесо. В результате наезда женщина получила травму ноги и была госпитализирована.



В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

