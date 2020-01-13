Жительница Бурятии обокрала подругу, пока та сидела с её детьми

Женщина вытащила ключи из куртки приятельницы



В Заиграевском районе Бурятии вечером 11 января в полицию поступило заявление о краже денег от 57-летней местной жительницы. Она сообщила, что неизвестный похитил 18 тысяч рублей из её дома.



Сотрудники угрозыска установили причастность к преступлению её знакомой, в гостях у которой находилась потерпевшая.



Установлено, что подозреваемая незаметно вынула из кармана куртки односельчанки ключи от дома. Попросив гостью присмотреть за детьми, она проникла в дом приятельницы и из сумки украла деньги.



Подозреваемая нигде не работает. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

