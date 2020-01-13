 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 Января

12 Января

Популярное

Жительница Бурятии обокрала подругу, пока та сидела с её детьми

Жительница Бурятии обокрала подругу, пока та сидела с её детьми
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Женщина вытащила ключи из куртки приятельницы

В Заиграевском районе Бурятии вечером 11 января в полицию поступило заявление о краже денег от 57-летней местной жительницы. Она сообщила, что неизвестный похитил 18 тысяч рублей из её дома.

Сотрудники угрозыска установили причастность к преступлению её знакомой, в гостях у которой находилась потерпевшая.

Установлено, что подозреваемая незаметно вынула из кармана куртки односельчанки ключи от дома. Попросив гостью присмотреть за детьми, она проникла в дом приятельницы и из сумки украла деньги.

Подозреваемая нигде не работает. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
кража
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-удэнцам следует как можно реже выходить на улицу
Улан-удэнцам следует как можно реже выходить на улицу
Происшествия, 13.01.2020
Объявлены неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности
Жительница Бурятии обокрала подругу, пока та сидела с её детьми
Жительница Бурятии обокрала подругу, пока та сидела с её детьми
Происшествия, 13.01.2020
Женщина вытащила ключи из куртки приятельницы
Читинец поджёг дом, убив инвалида
Читинец поджёг дом, убив инвалида
Происшествия, 13.01.2020
Ещё три человека успели спастись
Ангарчанка продавала синтетические наркотики
Ангарчанка продавала синтетические наркотики
Происшествия, 13.01.2020
Полицейские задержали её с поличным
В Бурятии ночной сторож магазина обокрал коллегу
В Бурятии ночной сторож магазина обокрал коллегу
Происшествия, 13.01.2020
Он украл из общей кухни пакеты с продуктами
У юного улан-удэнца украли телефон в поезде
У юного улан-удэнца украли телефон в поезде
Происшествия, 13.01.2020
Полицейские оперативно раскрыли кражу
В Иркутской области расследуют дело «вора в законе»
В Иркутской области расследуют дело «вора в законе»
Происшествия, 13.01.2020
Опытный преступник разлагает дисциплину в российских колониях
Забайкалку осудили за избиение ребёнка проводом от удлинителя
Забайкалку осудили за избиение ребёнка проводом от удлинителя
Происшествия, 13.01.2020
Следы побоев на мальчике обнаружили в школе
В Бурятии волки всё чаще нападают на животных
В Бурятии волки всё чаще нападают на животных
Происшествия, 13.01.2020
Хищники уже заходят во дворы сельчан
На Саянах в Улан-Удэ столкнулись две «Хонды ЦРВ»
На Саянах в Улан-Удэ столкнулись две «Хонды ЦРВ»
Происшествия, 13.01.2020
Авария произошла в обеденное время
В Братске мужчина украл смартфон в «ДНС»
В Братске мужчина украл смартфон в «ДНС»
Происшествия, 13.01.2020
Подозреваемый попал в камеру видеонаблюдения
Отправившийся на Байкал испанец пропал в Якутии
Отправившийся на Байкал испанец пропал в Якутии
Происшествия, 13.01.2020
Путешественник бросил свой велосипед и не выходит на связь

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^