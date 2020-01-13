В Бурятии ночной сторож магазина обокрал коллегу

Он украл из общей кухни пакеты с продуктами



В Кяхте сегодня утром в одном из продуктовых магазинов сработала кнопка тревожной сигнализации.



Выяснилось, что у работницы магазина пропали продукты. Отработав ночную смену, женщина обнаружила пропажу двух пакетов с продуктами, которые она оставила на общей кухне.



По системе видеонаблюдения было установлено, что пакеты украл другой работник этого же магазина – ночной сторож, до этого неоднократно попадавший в поле зрения правоохранительных органов.



Росгвардейцы задержали подозреваемого у родственников. Украденных продуктов при нем не оказалось – мужчина уже успел их продать незнакомому прохожему.



Задержанный, 47-летний местный житель, был доставлен в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 Уголовного кодекса РФ «Кража», сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.

