Он украл из общей кухни пакеты с продуктами
В Кяхте сегодня утром в одном из продуктовых магазинов сработала кнопка тревожной сигнализации.
Выяснилось, что у работницы магазина пропали продукты. Отработав ночную смену, женщина обнаружила пропажу двух пакетов с продуктами, которые она оставила на общей кухне.
По системе видеонаблюдения было установлено, что пакеты украл другой работник этого же магазина – ночной сторож, до этого неоднократно попадавший в поле зрения правоохранительных органов.
Росгвардейцы задержали подозреваемого у родственников. Украденных продуктов при нем не оказалось – мужчина уже успел их продать незнакомому прохожему.
Задержанный, 47-летний местный житель, был доставлен в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 Уголовного кодекса РФ «Кража», сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.
В Бурятии ночной сторож магазина обокрал коллегу
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Опытный преступник разлагает дисциплину в российских колониях
Следы побоев на мальчике обнаружили в школе
Хищники уже заходят во дворы сельчан
Авария произошла в обеденное время
Подозреваемый попал в камеру видеонаблюдения
Путешественник бросил свой велосипед и не выходит на связь
ДТП произошло на Бабушкина
Пожары произошли ночью и ранним утром
Пожар произошёл в двухэтажном доме
После босого гостя выставили за дверь
Пожар тушили пять часов
Лидер ОПГ объявлен в федеральный розыск
36-летний житель Иволгинского района после ареста Daihatsu Delta выплатил крупную сумму материального ущерба, причинённого незаконной рубкой леса
Дети находятся в больнице
Мужчина выпивал в малознакомой компании