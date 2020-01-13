 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 Января

12 Января

Популярное

В Бурятии ночной сторож магазина обокрал коллегу

В Бурятии ночной сторож магазина обокрал коллегу
Происшествия, 
Он украл из общей кухни пакеты с продуктами

В Кяхте сегодня утром в одном из продуктовых магазинов сработала кнопка тревожной сигнализации.

Выяснилось, что у работницы магазина пропали продукты. Отработав ночную смену, женщина обнаружила пропажу двух пакетов с продуктами, которые она оставила на общей кухне.

По системе видеонаблюдения было установлено, что пакеты украл другой работник этого же магазина – ночной сторож, до этого неоднократно попадавший в поле зрения правоохранительных органов.

Росгвардейцы задержали подозреваемого у родственников. Украденных продуктов при нем не оказалось – мужчина уже успел их продать незнакомому прохожему.

Задержанный, 47-летний местный житель, был доставлен в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 Уголовного кодекса РФ «Кража», сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.
кража Росгвардия
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутской области расследуют дело «вора в законе»
В Иркутской области расследуют дело «вора в законе»
Происшествия, 13.01.2020
Опытный преступник разлагает дисциплину в российских колониях
Забайкалку осудили за избиение ребёнка проводом от удлинителя
Забайкалку осудили за избиение ребёнка проводом от удлинителя
Происшествия, 13.01.2020
Следы побоев на мальчике обнаружили в школе
В Бурятии волки всё чаще нападают на животных
В Бурятии волки всё чаще нападают на животных
Происшествия, 13.01.2020
Хищники уже заходят во дворы сельчан
На Саянах в Улан-Удэ столкнулись две «Хонды ЦРВ»
На Саянах в Улан-Удэ столкнулись две «Хонды ЦРВ»
Происшествия, 13.01.2020
Авария произошла в обеденное время
В Братске мужчина украл смартфон в «ДНС»
В Братске мужчина украл смартфон в «ДНС»
Происшествия, 13.01.2020
Подозреваемый попал в камеру видеонаблюдения
Отправившийся на Байкал испанец пропал в Якутии
Отправившийся на Байкал испанец пропал в Якутии
Происшествия, 13.01.2020
Путешественник бросил свой велосипед и не выходит на связь
Два кафе горели в Иркутской области
Два кафе горели в Иркутской области
Происшествия, 13.01.2020
Пожары произошли ночью и ранним утром
Улан-удэнец с ножом разул жертву в дорогих сапогах
Улан-удэнец с ножом разул жертву в дорогих сапогах
Происшествия, 13.01.2020
После босого гостя выставили за дверь
В Иркутской области ОПГ лесорубов нанесла ущерб в 16 млн
В Иркутской области ОПГ лесорубов нанесла ущерб в 16 млн
Происшествия, 13.01.2020
Лидер ОПГ объявлен в федеральный розыск
В Бурятии лесоруб выплатил ущерб природе после ареста иномарки
В Бурятии лесоруб выплатил ущерб природе после ареста иномарки
Происшествия, 13.01.2020
36-летний житель Иволгинского района после ареста Daihatsu Delta выплатил крупную сумму материального ущерба, причинённого незаконной рубкой леса
В Чите избили и ограбили вахтовика
В Чите избили и ограбили вахтовика
Происшествия, 13.01.2020
Мужчина выпивал в малознакомой компании
^