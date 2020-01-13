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Забайкалку осудили за избиение ребёнка проводом от удлинителя

Забайкалку осудили за избиение ребёнка проводом от удлинителя
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Следы побоев на мальчике обнаружили в школе

В Агинском районе суд вынес приговор по уголовному делу об истязании и жестоком обращении бывшего опекуна над малолетним ребёнком.

В конце 2018 года и начале 2019 года женщина, будучи опекуном 10-летнего мальчика, систематически наносила ему побои за малейшие провинности, в том числе с применением провода от удлинителя.

Об этом правоохранительным органам стало известно после того, как работники школы обнаружили следы побоев на теле мальчика. Ребёнка незамедлительно изъяли из семьи.

- Несмотря на отрицание вины, суд признал женщину виновной. Учитывая наличие у неё на иждивении ребёнка – инвалида 1 группы, ей назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

Приговор вступил в законную силу.
побои
 
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