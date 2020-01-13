Забайкалку осудили за избиение ребёнка проводом от удлинителя

Следы побоев на мальчике обнаружили в школе
В Агинском районе суд вынес приговор по уголовному делу об истязании и жестоком обращении бывшего опекуна над малолетним ребёнком.
В конце 2018 года и начале 2019 года женщина, будучи опекуном 10-летнего мальчика, систематически наносила ему побои за малейшие провинности, в том числе с применением провода от удлинителя.
Об этом правоохранительным органам стало известно после того, как работники школы обнаружили следы побоев на теле мальчика. Ребёнка незамедлительно изъяли из семьи.
- Несмотря на отрицание вины, суд признал женщину виновной. Учитывая наличие у неё на иждивении ребёнка – инвалида 1 группы, ей назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
Приговор вступил в законную силу.
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Происшествия, Фото:
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