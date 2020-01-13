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В Бурятии волки всё чаще нападают на животных

В Бурятии волки всё чаще нападают на животных
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Хищники уже заходят во дворы сельчан

В паблике о Баргузинской долине в Instagram опубликована фотография убитого волка. Автор фото отметил, что хищники заходят во дворы и нападают на животных.

- Этого поймали рядом с Аргадой охотники, - подписано фото.

По словам жителей Баргузинского района, хищников в этом году особенно много. Люди говорят, что волков видели во многих местностях.

- Ой, волки как помню, были, есть и будут. Правда за последние годы развелось много, - поделился местный житель.

Под снимком развернулась дискуссия об отстреле хищников. «Может, есть другое решение проблемы, кроме как убить. Люди привыкли любую проблему решать убийством», - написал один пользователь. «Если вы там не живёте и не сталкиваетесь с ними, осуждать не ваша прерогатива», - ответил ему местный житель.

Как сообщал «Байкал-Daily», также из-за расплодившихся волков бьют тревогу жители Селенгинского района. Осенью стая хищников охотилась на коров вблизи села Жаргаланта.

Охотникам выплачивают за одного добытого волка порядка 5 тысяч рублей. В 2018 году Бурприроднадзор выдал более 600 разрешений на отстрел 734 особей.
волки
 
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