Хищники уже заходят во дворы сельчан
В паблике о Баргузинской долине в Instagram опубликована фотография убитого волка. Автор фото отметил, что хищники заходят во дворы и нападают на животных.
- Этого поймали рядом с Аргадой охотники, - подписано фото.
По словам жителей Баргузинского района, хищников в этом году особенно много. Люди говорят, что волков видели во многих местностях.
- Ой, волки как помню, были, есть и будут. Правда за последние годы развелось много, - поделился местный житель.
Под снимком развернулась дискуссия об отстреле хищников. «Может, есть другое решение проблемы, кроме как убить. Люди привыкли любую проблему решать убийством», - написал один пользователь. «Если вы там не живёте и не сталкиваетесь с ними, осуждать не ваша прерогатива», - ответил ему местный житель.
Как сообщал «Байкал-Daily», также из-за расплодившихся волков бьют тревогу жители Селенгинского района. Осенью стая хищников охотилась на коров вблизи села Жаргаланта.
Охотникам выплачивают за одного добытого волка порядка 5 тысяч рублей. В 2018 году Бурприроднадзор выдал более 600 разрешений на отстрел 734 особей.
В Бурятии волки всё чаще нападают на животных
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Опытный преступник разлагает дисциплину в российских колониях
Следы побоев на мальчике обнаружили в школе
Хищники уже заходят во дворы сельчан
Авария произошла в обеденное время
Подозреваемый попал в камеру видеонаблюдения
Путешественник бросил свой велосипед и не выходит на связь
ДТП произошло на Бабушкина
Пожары произошли ночью и ранним утром
Пожар произошёл в двухэтажном доме
После босого гостя выставили за дверь
Пожар тушили пять часов
Лидер ОПГ объявлен в федеральный розыск
36-летний житель Иволгинского района после ареста Daihatsu Delta выплатил крупную сумму материального ущерба, причинённого незаконной рубкой леса
Дети находятся в больнице
Мужчина выпивал в малознакомой компании