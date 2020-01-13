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Отправившийся на Байкал испанец пропал в Якутии

Отправившийся на Байкал испанец пропал в Якутии
Происшествия, 
Путешественник бросил свой велосипед и не выходит на связь

Испанский путешественник Хосе Пахарес, отправившийся в велосипедный пробег от Магадана до Байкала, оставил свой велосипед в селе Оймяконского района в Якутии и уехал на попутном транспорте в другое село. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Оймяконского района.

Как уточнили в ведомстве, путешественник не выходит на связь, несмотря на наличие телефона. В результате сотрудники вынуждены наводить справки у водителей и жителей, видевших испанца.

Как сообщал «Байкал-Daily», путешественник Хоса Пахарес уже во второй раз отправился в морозы на Байкал. В 2018 году попытка добраться до Байкала не увенчалась успехом из-за обморожения, которое получил иностранец. В конце прошлого года он вновь решил добрать до озера, в этот раз, по его словам, подготовился лучше, уже зная, что такое «настоящие морозы».

На прошлой неделе у него в сорокаградусный мороз в Якутии сломался велосипед. Хосе не стал ремонтировать своё транспортное средство на морозе, а добрался до тёплого помещения.
путешественники Испания Байкал
 
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