Отправившийся на Байкал испанец пропал в Якутии

Путешественник бросил свой велосипед и не выходит на связь
Испанский путешественник Хосе Пахарес, отправившийся в велосипедный пробег от Магадана до Байкала, оставил свой велосипед в селе Оймяконского района в Якутии и уехал на попутном транспорте в другое село. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Оймяконского района.
Как уточнили в ведомстве, путешественник не выходит на связь, несмотря на наличие телефона. В результате сотрудники вынуждены наводить справки у водителей и жителей, видевших испанца.
Как сообщал «Байкал-Daily», путешественник Хоса Пахарес уже во второй раз отправился в морозы на Байкал. В 2018 году попытка добраться до Байкала не увенчалась успехом из-за обморожения, которое получил иностранец. В конце прошлого года он вновь решил добрать до озера, в этот раз, по его словам, подготовился лучше, уже зная, что такое «настоящие морозы».
На прошлой неделе у него в сорокаградусный мороз в Якутии сломался велосипед. Хосе не стал ремонтировать своё транспортное средство на морозе, а добрался до тёплого помещения.
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