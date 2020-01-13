Пожары произошли ночью и ранним утром
В выходные два пожара произошли в кафе в городе Байкальск и в посёлке Хребтовая Нижнеилимского района Иркутской области.
Причиной обоих пожаров, случившихся ночью и ранним утром, стало короткое замыкание электропроводки.
Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
Два кафе горели в Иркутской области
Происшествия, Фото:
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