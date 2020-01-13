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Два кафе горели в Иркутской области

Два кафе горели в Иркутской области
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Пожары произошли ночью и ранним утром

В выходные два пожара произошли в кафе в городе Байкальск и в посёлке Хребтовая Нижнеилимского района Иркутской области.

Причиной обоих пожаров, случившихся ночью и ранним утром, стало короткое замыкание электропроводки.

Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
пожар
 
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