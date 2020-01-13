Два кафе горели в Иркутской области

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Пожары произошли ночью и ранним утром



В выходные два пожара произошли в кафе в городе Байкальск и в посёлке Хребтовая Нижнеилимского района Иркутской области.



Причиной обоих пожаров, случившихся ночью и ранним утром, стало короткое замыкание электропроводки.



Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

