Пожар произошёл в двухэтажном доме
В воскресенье днём, 12 января, в Братске на ул. Железнодорожная произошёл пожар в двухэтажном многоквартирном доме. Возгорание началось на балконе трёхкомнатной квартиры, расположенной на первом этаже в третьем подъезде. Хозяин квартиры находился на месте пожара.
На момент прибытия пожарных в квартире и в подъезде наблюдалось сильное задымление. Огнеборцы спасли двух жильцов, которые не смогли самостоятельно покинуть квартиру из-за дыма.
Несколько минут потребовалось пожарным, чтобы справиться с открытым огнём. В результате пожара были повреждены хранившиеся на балконе вещи, балкон закопчён полностью.
Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнём, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
В Братске пожарные спасли людей из задымлённой квартиры
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
ДТП произошло на Бабушкина
Пожары произошли ночью и ранним утром
Пожар произошёл в двухэтажном доме
После босого гостя выставили за дверь
Пожар тушили пять часов
Лидер ОПГ объявлен в федеральный розыск
36-летний житель Иволгинского района после ареста Daihatsu Delta выплатил крупную сумму материального ущерба, причинённого незаконной рубкой леса
Дети находятся в больнице
Мужчина выпивал в малознакомой компании
Он вытащил технику через выставленное окно
Девять из них были в районах
Он потратил деньги на личные нужды
Одеялом престарелая женщина укутала чугунок с картофелем
Пользователи Сети возмутились поведением молодожёнов
Местные жители засняли на видео загрязнение реки