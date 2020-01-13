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В Братске пожарные спасли людей из задымлённой квартиры

В Братске пожарные спасли людей из задымлённой квартиры
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пожар произошёл в двухэтажном доме

В воскресенье днём, 12 января, в Братске на ул. Железнодорожная произошёл пожар в двухэтажном многоквартирном доме. Возгорание началось на балконе трёхкомнатной квартиры, расположенной на первом этаже в третьем подъезде. Хозяин квартиры находился на месте пожара.

На момент прибытия пожарных в квартире и в подъезде наблюдалось сильное задымление. Огнеборцы спасли двух жильцов, которые не смогли самостоятельно покинуть квартиру из-за дыма.

Несколько минут потребовалось пожарным, чтобы справиться с открытым огнём. В результате пожара были повреждены хранившиеся на балконе вещи, балкон закопчён полностью.

Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнём, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
пожар
 
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