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В Иркутской области ОПГ лесорубов нанесла ущерб в 16 млн

В Иркутской области ОПГ лесорубов нанесла ущерб в 16 млн
Происшествия, 
Лидер ОПГ объявлен в федеральный розыск

В Иркутской области пресечена деятельность ОПГ, незаконно рубивших лес на территории Заларинского и Аларского района.

В июле 2019 года сотрудники полиции выявили незаконную лесоделяну на территории Аларского района. Выяснилось, что «чёрные лесорубы» также орудуют на территории соседнего Заларинского района.

По оценкам специалистов, ущерб составил свыше 16 миллионов рублей. По всем фактам возбуждены уголовные дела за незаконную рубку леса в особо крупном размере.

Полицейские задержали пятерых участников группы. Стражи правопорядка в ходе обысков изъяли предполагаемые орудия преступления – погрузочную технику, бензопилы, документацию и средства связи.

По версии следствия, группа действовала под руководством 29-летнего ранее судимого жителя Заларинского района и состояла как минимум из 6 местных жителей. В отношении наиболее активных участников судом избраны меры пресечения в виде ареста и подписки о невыезде.

Организатор бизнеса объявлен в федеральный розыск.

За прошлый год в Иркутской области установлено 700 нелегальных лесозаготовителей, среди которых лидеры и организаторы 14 организованных преступных групп. Всего же за последние несколько лет к уголовной ответственности привлечено 6 тысяч «чёрных лесорубов».

С мест незаконных рубок изъято 300 бензопил и 400 единиц техники (лесовозы, трактора, бульдозеры, погрузчики), на сумму в несколько сотен миллионов рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
черные лесорубы
 
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