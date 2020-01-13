Мужчина выпивал в малознакомой компании
В полицию Читы поступило заявление от 41-летнего жителя города Краснокаменск, которого ограбили в баре.
Мужчина, выпивая в компании малознакомых людей, рассказал им о заработанной на вахте крупной сумме денег. После этого двое мужчин избили вахтовика и ограбили его. Добычей стали 17 тысяч рублей и телефон.
Потерпевший обратился в полицию, однако описать нападавших и назвать их имена он не смог.
Сотрудники полиции установили подозреваемых и задержали их. Ими оказались ранее судимые читинцы, 27 и 34 лет. Деньги они уже потратили.
Возбуждено уголовное дело. В отношении одного из подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
В Чите избили и ограбили вахтовика
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