В Чите избили и ограбили вахтовика

Мужчина выпивал в малознакомой компании



В полицию Читы поступило заявление от 41-летнего жителя города Краснокаменск, которого ограбили в баре.



Мужчина, выпивая в компании малознакомых людей, рассказал им о заработанной на вахте крупной сумме денег. После этого двое мужчин избили вахтовика и ограбили его. Добычей стали 17 тысяч рублей и телефон.



Потерпевший обратился в полицию, однако описать нападавших и назвать их имена он не смог.



Сотрудники полиции установили подозреваемых и задержали их. Ими оказались ранее судимые читинцы, 27 и 34 лет. Деньги они уже потратили.



Возбуждено уголовное дело. В отношении одного из подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.





