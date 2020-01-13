Забайкалец украл у односельчанина домашний кинотеатр

Он вытащил технику через выставленное окно



В полицию в Карымском районе Забайкальского края поступило заявление от местного жителя о краже из дома домашнего кинотеатр и сабвуфер на сумму 28 тысяч рублей.



Преступник проник в дом, выставив окно.



Стражи порядка установили подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражу местный житель. Мужчина был доставлен в отдел полиции, где во всём признался. В ходе обысков сотрудники полиции обнаружили и изъяли похищенное.



По факту кражи с незаконным проникновением в жилище возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.





