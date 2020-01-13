Он вытащил технику через выставленное окно
В полицию в Карымском районе Забайкальского края поступило заявление от местного жителя о краже из дома домашнего кинотеатр и сабвуфер на сумму 28 тысяч рублей.
Преступник проник в дом, выставив окно.
Стражи порядка установили подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражу местный житель. Мужчина был доставлен в отдел полиции, где во всём признался. В ходе обысков сотрудники полиции обнаружили и изъяли похищенное.
По факту кражи с незаконным проникновением в жилище возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
Забайкалец украл у односельчанина домашний кинотеатр
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Дети находятся в больнице
Мужчина выпивал в малознакомой компании
Он вытащил технику через выставленное окно
Девять из них были в районах
Он потратил деньги на личные нужды
Одеялом престарелая женщина укутала чугунок с картофелем
Пользователи Сети возмутились поведением молодожёнов
Местные жители засняли на видео загрязнение реки
Вице-спикер Народного Хурала опубликовал первый большой пост после смертельного наезда
Произошло отжигание провода и поломка пантографа
Кража произошла в увеселительном заведении
Мужчина пошёл на кражу, чтобы отпраздновать Новый год
Мужчина украл овец у соседки
Мальчик перебегал в неположенном месте
В 2019 году из-за неправильного устройства печей погибли 10 человек