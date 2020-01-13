Улан-удэнец украл с карты собутыльницы 58 тысяч





Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

12 января в дежурную часть в Улан-Удэ поступило заявление о краже денег от 41-летней местной жительницы. Она сообщила, что дома распивала спиртное со знакомым. После женщина обнаружила пропажу более 58 тысяч рублей с банковских карт, которые давала приятелю для покупки алкоголя.По горячим следам задержали 31-летнего мужчину. Он признался в содеянном и пояснил, что потратил деньги на личные нужды.Ранее он не судим. Официально не работает.