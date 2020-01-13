В Иркутске в реку Ангару попали неочищенные отходы

Местные жители засняли на видео загрязнение реки



В Иркутске зафиксировано загрязнение реки Ангара жидкими отходами. Сброс неочищенных стоков произошёл, по предварительной информации, с очистных сооружений, сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника Байкальского межрегионального природоохранного прокурора Наталью Рягузову.



В субботу в социальных сетях стало распространяться видео, на котором в Ангару из трубы под водой сливается неочищенная жидкость. При этом, вода в реке на месте слива покрывается пеной.



- Мы эту информацию из СМИ выявили и направили в Росприроднадзор для организации проверки. По предварительной информации, это левобережные очистные сооружения, они находятся в плачевном состоянии и требуют проведения серьёзных ремонтных работ. Видео в социальных сетях было записано в 21:50 в субботу, стало известно контролирующим органам в воскресенье, выезжать и брать пробы уже бессмысленно, поскольку из-за течения реки все размывается. Но зафиксирован сам факт загрязнения, возможно, не сработала очистка, - сказала Рягузова.



Она сообщила, что очистные сооружения эксплуатирует МУП «Водоканал». Сброс был разовым, они смешались с водой, в связи с чем, невозможно оценить нанесённый ущерб.



- По данным Росприроднадзора, такое повторяется периодически. Сейчас мы смотрим, какие действия последуют от Росприроднадзора. Если будет пассивная позиция, то будем принимать меры. Возможно, будет судебный иск, потому что необходимо эти очистные сооружения заставить работать в экологическом русле, - цитирует Рягузову ТАСС.





